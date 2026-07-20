Sturli: "Andreazzoli persona straordinaria. Da piccolo andavo al Franchi, adesso mi alleno con chi vedevo in campo"

Il terzino della Fiorentina Primavera Edoardo Sturli ha parlato ai canali ufficiali della società viola dopo l'allenamento congiunto di ieri con la Prima Squadra.

Sulla passata stagione

“A inizio stagione non ero partito bene, con la testa giusta. Poi anche grazie all'aiuto di mister Galloppa e dei compagni sono riuscito a ritrovarmi e a fare”.

Su Andreazzoli

“Andreazzoli? Tutti conosciamo la sua esperienza. Solo da come parla si capisce che è una persona straordinaria. I concetti che ci ha trasmesso mi sembrano davvero validi, nonostante lavoriamo insieme da poco”.

Sulla prima squadra

“L'allenamento con la prima squadra è tutta un'altra cosa: sono emozioni che tutti noi sogniamo di vivere. Sono cresciuto nel Valdarno, a due passi da Firenze, quindi indossare questa maglia e lavorare con i grandi è qualcosa di speciale. Da piccolo andavo al Franchi e ora mi alleno con chi vedevo in campo”.