Ferrari: "Grosso prima e unica opzione per la Fiorentina. Inizia una stagione importantissima"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha introdotto la presentazione del nuovo allenatore viola Fabio Grosso, dalla sala stampa del Viola Park.

‘Inizia stagione unica, quella del Centenario’

“È il giorno di partenza di un giorno di una stagione unica ed importantissima per la Fiorentina, quella del Centenario. Abbiamo il piacere di presentare il nostro nuovo allenatore, una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso che è stata molto felice di conoscerlo e averlo con noi”.

‘Grosso prima e unica opzione per la Fiorentina’

“Una scelta che racconta un percorso che stiamo cercando di seguire, una figura che ci dia mano anche dal punto di vista manageriale a creare una Fiorentina sempre più solida e importante. Ci siamo conosciuti, Paratici ci ha proposto questa opzione, che è stata la nostra prima e unica scelta, siamo felici di dargli il benvenuto".