"Dopo gli episodi arbitrali di Bergamo ci doveva andare un dirigente nel post gara. Italiano ha sbagliato"

Angelo Giorgetti, giornalista tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento attuale in casa Fiorentina, pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e alla vigilia di una partita di campionato che può ancora dire la sua:

“Italiano sbaglia la sua comunicazione”

"A Bergamo mi aspettavo un dirigente nel post gara per assumere una posizione critica nei confronti dell'arbitraggio, invece di mandare Italiano a usare una comunicazione, secondo me, sbagliata. Il rigore non visto (su Gonzalez, ndr) e le immagini del fuorigioco millimetrico sono state decisive".

“Più Kouame di Belotti contro il Sassuolo”

"Non rinuncerei a Belotti contro il Sassuolo, ma se dovessi scegliere lo preserverei per la partita di giovedì. Kouame invece è molto utile nel gioco aereo e sa fare tanti ruoli, anche se non è un centravanti".