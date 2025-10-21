L'episodio arbitrale di Milan-Fiorentina fa ancora discutere, il calcio di rigore assegnato in favore dei rossoneri per il fallo di Parisi. Al termine della revisione delle immagini in diretta dei dialoghi tra l'arbitro Marinelli e la sala VAR, su DAZN, l'ex fischietto Andrea De Marco ha commentato: “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo. Quando c'è un'intensità tale, come in questo caso, il VAR non deve intervenire perché sono situazioni di campo dove decide l'arbitro”.

De Marco chiarissimo: “Non è rigore. E il VAR non deve intervenire in questi casi”

E aggiunge: “Con la soglia dei rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi in questa stagione, questo non è calcio di rigore. Se Marinelli avesse valutato l’episodio da rigore, il VAR non sarebbe dovuto intervenire per farlo togliere”.