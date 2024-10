La Fiorentina piange col prossimo arbitro...ma di certo anche il Genoa non ride

Turno infrasettimanale per la Serie A ed è già tempo di designazione arbitrale in vista di Genoa-Fiorentina, in programma giovedì alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi di Padova.

Il bilancio dei viola

Il bilancio dei viola con il fischietto veneto è negativo: 12 precedenti, 3 vittorie, 3 pari, 6 sconfitte. Il tutto condito da un solo rigore a favore e ben 6 contro.

La Fiorentina ha perso le ultime due partite da lui arbitrate. Facciamo riferimento alla scorsa stagione: Bologna-Fiorentina 2-0 e Fiorentina-Juventus 0-1. Anche l'ultima vittoria con Chiffi risale alla scorsa stagione: Udinese-Fiorentina 0-2 del 24 settembre 2023.

E quello del Genoa

Se Firenze piange, la Genova rossoblu non ride di certo. Con Chiffi ci sono 11 partite tra Serie A e B: una vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte con lui. Nella massima categoria i liguri non hanno mai vinto col prossimo arbitro.