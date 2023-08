Terracciano: 5 Sempre titolare ed elogiato (chissà perché?) per il suo gioco coi piedi. Piccolo, grande particolare: l'azione dell'1-0 per il Rapid nasce a causa di un suo errore proprio con palla a terra e agevole da giocare.

Dodô: 5 T'ha fatto Grüll nel primo tempo. In sofferenza contro l'attaccante del Rapid. Un paio di sovrapposizioni interessanti però non si sono concluse come tutti speravano. Va spesso fuori giri.

Milenkovic: 6,5 La coppia centrale non dà preoccupazioni e nemmeno spazi agli avversari. Se non ci fosse stata la stupidata di Mandragora questa sarebbe stata una gara da clean sheet.

Ranieri: 6,5 Altra prova pulita, palle-gol concesse zero. Martinez Quarta: SV.

Biraghi: 6 Meglio nella fase difensiva, dove non sbaglia molto, che in fase offensiva, dove calcia due punizioni addosso alla barriera e fa partire un destro che finisce comodo tra le braccia del portiere.

Arthur: 6,5 Ci mette un po' per entrare in gara, ma quando lo fa diventa di un livello superiore al resto della squadra, quasi un predicatore nel deserto.

Mandragora: 4 Un'azione innocua, di una squadra altrettanto innocua. Ma lui pensa bene di attaccarsi alla maglia di un avversario, sotto gli occhi dell'arbitro, salvo poi dire “non l'ho toccato”. A Rolando, ma come si fa a regalare un rigore così? Duncan: SV.

Gonzalez: 5 Tenta il bis, di testa, con un cross di Biraghi stile Genova, ma non gli riesce angolare la conclusione. Ma fa fatica ad imporsi, ad andare in uno contro uno e di conseguenza a concludere in porta. Girano molto di più stasera le voci di mercato che lo riguardano che i giri del suo motore.

Bonaventura: 5,5 Lotta con il nervosismo nel primo tempo. Prova a fare qualcosa nella seconda frazione, ma nei nostri occhi abbiamo stampate le immagini di giocate di altro livello da parte sua. Una gara difficile. Infantino: 5,5 Non ha la giusta freddezza al novantesimo calciando sul portiere avversario da buonissima posizione. Di buono però c'è la sua voglia di buttarsi sempre dentro in area di rigore, a sporcare qualsiasi pallone.

Brekalo: 4,5 Sperduto in una delle tante vallate austriache, probabilmente a godersi il sole e l'inusuale caldo d'Oltralpe in una bella malga. Lo ritrovano al 55' quando si fa bloccare un tiro da dentro l'area di rigore, ma si tratta di un semplice lampo perché un minuto dopo Italiano decide di rimandarlo nei verdi prati, mandando in campo Sottil. Sottil: 5,5 Qualche accelerazione, qualche bel controllo, ma quando si arriva sul più bello, manca sempre qualcosa.

Nzola: 5 Italiano lo conosce bene, sa quello che può dare. Eh, ma è questo quello che può dare? Perché se la risposta è sì, c'è qualcosa di cui doversi preoccupare. Beltran: 6 In pochissimi minuti, si ritrova a costruire l'azione più importante della Fiorentina. Tenta di evitare il portiere avversario, che gli chiude però bene lo specchio. Rimette in mezzo un pallone che Infantino non riesce a mettere in fondo al sacco.

Italiano: 5,5 Approccio alla gara di una squadra che si sente troppo sicura di passare e che fa poco per mettere in difficoltà gli avversari. Il cambio di Nzola è oggettivamente tardivo. Consola il finale in crescendo, ma c'è da fare molto di più al ritorno per ribaltare questo risultato.