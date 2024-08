La probabile formazione della Puskas Akademia: tanta Ungheria per Hornyak, che ha un solo dubbio in attacco

Primo storico incrocio tra Fiorentina e Puskas Akademia per l'andata dei playoff che si terrà questa sera alle ore 20:00 al Franchi. Ungheresi che stanno dominando in patria (quattro vittorie nelle prime quattro) e che hanno già superato due turni di Conference League contro Dnipro ( a tavolino , ndr) e Ararat (0-1 in trasferta e soffertissimo 3-3 al ritorno).

Le insidie dell'avversario ungherese

Tra i pericoli principali per la squadra di Palladino vi saranno Levi e Nagy, che giostreranno nel reparto offensivo in appoggio a Puljic. Ma attenzione anche al centravanti africano Colley, che potrebbe partire a gara in corso.

La probabile formazione della Puskas Akademia

Puskas Akademia (4-2-3-1): Markek; Maceiras, Golla, Stronati, Markgraf; Favorov, Nissila; Komaromi, Levi, Naqy; Puljic. All. Hornyak.