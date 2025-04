Corriere Fiorentino: L'uragano Kean fra i big d'Europa

Il Corriere Fiorentino si concentra principalmente sulla straordinaria stagione del bomber viola Moise Kean; riportando qualche statistica interessante e comparandolo ai più grandi attaccanti d'Europa.

Prima pagina

In copertina il quotidiano locale intitola: “L'uragano Kean nell'olimpico del Gol insieme a Mbappè”, con il sottotitolo “Fisico e reti, il bomber viola ha i numeri dei grandi d'Europa”.

Pagina 9

Nelle pagine interne il Corriere riprende la copertina scrivendo: “Kean tra i grandi d'Europa”, proseguendo nel sommario “Moise e Haaland gli Under 25 più prolifici, Lewandowski l’unico a batterlo nel rapporto tiri-gol. Ma nessuno usa il fisico come il viola”. In taglio basso il quotidiano riporta la notizia di una visita particolare avvenuta ieri al Viola Park “Papaleo con Palladino, tra scambio di maglie e l’uscita del nuovo film”.