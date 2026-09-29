Pronto al rilancio: per l'ex capitano della Fiorentina è imminente la firma con un club di B

La carriera di Lorenzo Venuti potrebbe subire a breve una sterzata. L'ex capitano della Fiorentina, rimasto senza squadra dopo la fine del suo contratto con la Sampdoria il 30 giugno, dopo tre mesi vissuti da svincolato è pronto a rilanciarsi iniziando una nuova avventura calcistica.

La chiamata dalla Serie B

Da un paio di settimane, Venuti si sta allenando con l'Ascoli. Il club marchigiano ha voluto cautelarsi facendo sostenere al difensore un periodo di prova, visto che il suo storico a livello di infortuni racconta soprattutto della rottura del legamento crociato del ginocchio destro nel dicembre 2025. Tale fase preliminare, comunque, sembra aver dato esito positivo.

Annuncio nei prossimi giorni

Stando a quello che riporta Picenotime.it, Venuti sta rispondendo bene ai test fisici e pare aver convinto il tecnico bianconero Francesco Tomei. Entro la fine di questa settimana, dunque, l'ex Fiorentina (per qualche partita anche capitano) dovrebbe firmare il contratto con i marchigiani.