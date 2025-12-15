Anche Alberto Di Chiara, ex calciatore passato anche da Firenze, ha avuto modo di commentare quanto sta succedendo in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio.

Sullo scarso rendimento

“Si è aperta una voragine e non riesci più a uscirne. Ci sono annate che vanno male, dove hai sfortuna, ma questa stagione la Fiorentina è ultima in un campionato mediocre e non c'è stata una partita in cui non ha meritato di perdere. A mio avviso tutte le sconfitte sono venute fuori giustamente, anzi, hanno anche qualche punto in più. A parte qualche flash, non ha mai dato la sensazione di essere una squadra preparata, né fisicamente né per atteggiamento”.

Sul clima in casa Fiorentina

“Appurato questo, ora devi trovare una soluzione. Su Pioli hai investito molto e non è riuscito a fare quello che doveva fare, hai fatto delle scommesse con alcuni giocatori che non sono andate, penso a Piccoli che è stato preso e non gioca mai. Cambiare ora? Ma chi prendi? Forse serve un elemento in società che sappia gestire determinate questioni, qualcuno che responsabilizzi il gruppo. Vedo un'apatia preoccupante”.