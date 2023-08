FOTO: Da 'Sindaco' del centrocampo a tifoso comune, anche Borja Valero a godersi la Fiorentina in Maratona

C'era anche Borja Valero, accompagnato dalla moglie Rocìo, sugli spalti del Franchi ieri sera per ammirare la prima uscita pubblica della Fiorentina in città. Nel caso dello spagnolo fa un po' meno notizia ma quel senso di stranezza per la normalità con cui l'ex centrocampista vive Firenze resta sempre un po' sullo sfondo. Ieri coda fuori dai cancelli della Maratona, in mezzo alla sua gente, e poi a sedere sui sedili (scomodi) del Franchi:

