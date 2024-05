Martinez Quarta: "Vogliamo portare la Fiorentina nella seconda finale europea. Ho fatto tanti gol ma voglio aiutare la squadra anche in fase difensiva"

Insieme all’allenatore gigliato, nella sala stampa del Breydel Stadium era presente anche il difensore Lucas Martinez Quarta. Questo un estratto delle sue parole alla vigilia della sfida contro il Club Brugge:

“Penso che le partite ad eliminazione diretta si preparino in modo diverso rispetto a quelle di campionato. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, è il secondo anno consecutivo che arrivano in semifinale di conference. Siamo andati molto vicini anche alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva. Domani cercheremo di portare la Fiorentina ad un altra finale. Siamo carichi e cercheremo di dare il massimo per vincere questa partita”.

Qualche parola anche sulle sue doti da goleador: “Sono contento di poter dare una mano alla squadra sotto il punto di vista dei gol, cosa che quest’anno sono riuscito a fare. Spero di riuscire a farne ancora, oltre che aiutare la squadra in fase difensiva. Due reti al record di Passarella? Non ho mai parlato con Passarella, ovviamente per me è un motivo di orgoglio esser vicino a raggiungere il suo record di gol. E’ una spinta in piu per me, che sicuramente potrà dare un aiuto alla squadra. Mi auguro di fare una grande partita, di partire forte, e non importerà chi farà gol ma vincere la partita e raggiungere un’altra finale”.

Ha poi anche parlato del suo futuro, analizzando se vincere un trofeo con la Fiorentina possa cambiare le sue scelte: “Sarebbe bellissimo poter regalare a Firenze un trofeo: questo gruppo lo merita, nonostante qualche critica ricevuta e qualche sconfitta incassata, abbiamo sempre dimostrato di saper reagire. Si meritano una coppa la squadra, la città e i tifosi che anche domani ci sosteranno. Un ruolo diverso? Il mister mi ha chiesto spesso di giocare attaccante".

Ha poi concluso parlando della sfida di domani, e di quello che si aspetta: “Mi immagino una gara molto simile a quella del Franchi: siamo due squadri che giocano molto, sarà una sfida spettacolare. Loro ci presseranno ma noi dovremo essere abili a sfruttare i loro errori e ripartire. Non dovremo mai cambiare però il nostro modo di giocare che in questi tre anni ci ha dato risultati".