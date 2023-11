Un altro Cukaricki per rimettersi in mostra: Pierozzi cerca minuti importanti in Europa

Tornato fra i convocati dopo lo stop muscolare di qualche giorno fa, Niccolò Pierozzi è pronto per ritrovare confidenza col campo in quel di Leskovac. Il terzino della Fiorentina classe 2001 è volato insieme alla Prima Squadra per la trasferta di Conference League, complice il prolungamento dell'infortunio di Michael Kayode.

Biraghi e Parisi hanno bisogno di rifiatare

Contro il debole avversario serbo, il difensore di Rifredi potrebbe ritrovare quei minuti che aveva assaggiato soltanto nel match d'andata, prima - appunto - di rifermarsi. Il suo calvario estivo, però, sembra terminato e far riposare Biraghi e Parisi costituisce una priorità per Italiano, specie a pochi giorni dal match chiave per il settimo posto contro il Bologna.