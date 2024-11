L'ex giocatore dell'APOEL e oggi agente FIFA, Kostas Hadjupsaltis, ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida di questa sera tra la squadra cipriota e la Fiorentina. Queste le sue parole: "L'APOEL può scendere in campo con il 4-3-3 o con il 4-4-2. Questa è una squadra che spesso sfrutta la sovrapposizione dei terzini. Quella contro la Fiorentina sarà una partita speciale per il club ma per tutta l'isola.

Le squadre cipriote sono abituate a giocare in Europa, ma non è il miglior momento per l'APOEL per sfidare la Fiorentina. I tifosi sono molto caldi e qualche anno fa la squadra viola credo che avrebbe perso qui. Ora le cose sono un po' cambiate".