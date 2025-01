Pagliuca: "Italiano fa calcio, va applaudito perché gioca sempre e il suo è un Bologna da Champions"

Mentre l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è alle prese con alcune critiche derivanti dal momento che sta attraversando la squadra, l'ex tecnico viola, Vincenzo Italiano, riceve complimenti, ma anche lamentele, per quello che sta facendo a Bologna.

“Tanti punti buttati via all'ultimo”

“Otto, nove punti buttati negli ultimi minuti. II Bologna gioca bene ed è bello, ma siccome succede spesso di perdere puntosi, beh, significa che serve lavorarci su…Ma se il Bologna resta quello visto con la Roma, in Champions ci può tornare”. E' quello che racconta a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossoblu, della Sampdoria e dell'Inter, Gianluca Pagliuca.

“Ma Italiano va applaudito perché il Bologna gioca sempre”

Che poi spiega: “Perché va applaudito Italiano? Gioca sempre. Motta magari era più attendista. Lui, invece, ti va a prendere e non ti fa giocare: chiunque incontri il Bologna deve riflettere un po' di più. Anche perché ho qualità sparsa…Mi faccia aggiungere un altro merito di Italiano: Odgaard è un attaccante puro e averlo trasformato in un trequartista è un altro gradino in più fatto dal tecnico. Fra l'altro contro la Roma è andato a sporcare l'avvio di azione altrui. Poi vede la porta: bella intuizione”.