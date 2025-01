E' un Vincenzo Italiano sconsolato quello che ha commentato un'altra vittoria sfumata del suo Bologna proprio negli istanti finali, stavolta per un rigore trasformato da Dovbyk allo scadere del match con la Roma.

L'ex allenatore della Fiorentina ha detto al termine della gara: "Altri punti buttati via e non aggiunti alla classifica dopo una reazione mostruosa al loro gol. Mi dispiace perché non ci si può fare nulla su questo aspetto. Nei minuti finali deve venir fuori la voglia di pensare al risultato. Non all’estetica ma alla sostanza".