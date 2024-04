C’è Gilardino e la Fiorentina sa benissimo che serve una vittoria, serve una prestazione convincente, soprattutto per affrontare con il morale giusto il ritorno di Conference e poi quello di Coppa Italia.

Contano soltanto le coppe ormai, tutto vero, ma c’è bisogno di tornare a vedere una Fiorentina che fa sul serio, perché ultimamente la squadra di Italiano sembra aver perso smalto e freschezza. Sta rifiatando per fare tutto nelle gare che davvero contano da qui a fine stagione? Ci sta, ma alcuni giocatori devono tornare ad essere protagonisti per scrivere un pezzo di storia ma anche per guadagnarsi una possibile riconferma.

La società da questo punto di vista è ferma, ha rimandato ogni discorso contrattuale al termine della stagione. Segno chiaro che, prima, si deve valutare dove sarà e cosa farà la Fiorentina. Così per i calciatori e così per l’allenatore del futuro. Anche Gilardino, che sicuramente piace, in queste ultime ore sta trattando con il club rossoblu per la sua permanenza e la Fiorentina sembra più orientata su due nomi come quello di Palladino e quello di Aquilani. Se saranno scelte giuste lo vedremo.

Prima, appunto, c’è da tornare a convincere in campionato contro un Genoa che, dopo la batosta dell’andata, avrà voglia di rivincita. Gila con Firenze ha un legame che va al di là del calcio e sogna davvero che il suo cammino da allenatore, prima o poi, possa passare da qui…