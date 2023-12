Ranieri: "Troppo molli all'andata, stavolta non succederà. Giocare ogni tre giorni è la cosa più bella del mondo"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sky Sport: “Veniamo qui per vincere e per fare nostra la partita. All’andata siamo stati messi in difficoltà, siamo entrati in campo troppo molli ma stavolta non succederà”.

Sulla crescita della Fiorentina: “Siamo a un buon punto, veniamo da due buone gare contro Salernitana e Roma. Siamo contenti così, per quello che stiamo facendo. Europa? Giocare ogni tre giorni è la cosa più bella del mondo. Vogliamo combattere su entrambi i fronti e dare il massimo”.