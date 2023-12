Alla vigilia dell'ultima partita del girone di Conference League, contro la Fiorentina, il calciatore del Ferencvaros Kristoffer Zachariassen ha parlato in conferenza stampa: “Ci prepariamo ad affrontare una squadra top, la Fiorentina è indiscutibilmente molto forte. Però siamo pronti, anche dopo l'ultima brutta sconfitta in campionato. Sicuramente andiamo in campo per vincere”.

Sul vantaggio di giocare in casa: “I nostri tifosi ci danno sempre una grandissima mano, sono certo che anche domani sarà così. Lo abbiamo già dimostrato più volte, in casa il Ferencvaros può battere chiunque. E anche domani vogliamo ripeterci”.