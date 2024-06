Ieri sera amichevole per l'Argentina U23 di Mascherano contro i parietà del Paraguay in vista dell'importante appuntamento delle Olimpiadi di Parigi. Vittoria netta per 4-0 per i giovani dell'Albiceleste, con l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran che ha messo a segno una doppietta per il momentaneo 2-0 e 3-0. Questi i video dei suoi due gol:

Lucas Esquivel com a assistência para Lucas Beltran, pela Argentina sub-20.



É impressionante como é bom de bola. Titular hoje, inclusive.

pic.twitter.com/UG6175SFDe June 8, 2024