Bargiggia: "Paratici e un mercato da 40 milioni che sta funzionando al contrario"

Un attacco nei confronti del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. E' quello arrivato attraverso X, da parte del giornalista sportivo, Paolo Bargiggia.

“Un mercato che sta funzionando al contrario”

Bargiggia ha scritto: “Prima, dicono, ha contribuito a creare le ultime sventure della Juventus, poi ha portato il Tottenham vicino alla zona retrocessione e adesso, a rischio c'è anche la Fiorentina. Paratici e un mercato da 40 milioni con i riscatti, che sta funzionando al contrario!”.

Nessuna dichiarazione

Intanto il dirigente viola non è intervenuto, almeno pubblicamente, per far sentire la propria voce dopo il pesante rovescio subito dalla squadra ad Udine.