Scamacca non ce la fa e lascia il ritiro della Nazionale. Tour de force in vista per Kean?
Gattuso aveva annunciato in conferenza stampa le condizioni non ottimali di Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta in ritiro con la Nazionale in vista degli impegni contro Israele e Estonia.
Scamacca lascia
Il giocatore nerazzurro ha accusato un problema al ginocchio e, dopo essersi allenato a parte, da poche ore ha lasciato il ritiro dell'Italia. “Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele" si legge sul sito della FIGC.
E Kean…
Possibile impiego maxi per Moise Kean, che condivide il ruolo con Mateo Retegui e Pio Esposito. L'attaccante della Fiorentina tuttavia è l'indiziato principale a una maglia da titolare in entrambe le gare.