La probabile formazione della Lazio: Baroni sfrutta il turnover fatto in Europa e manda in campo il miglior undici contro la Fiorentina

Baroni studia la formazione titolare della sua Lazio da mandare in campo contro la Fiorentina questa sera, nella gara valevole per la 22esima giornata di Serie A. Modulo a specchio per i biancocelesti, che scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Ivan Provedel con davanti la linea a 4 composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. In mezzo al campo, invece, spazio alla coppia formata da Rovella e Guendouzi. Dietro al centravanti, che sarà Castellanos, agiranno Isaksen, Dia e Zaccagni.

La probabile formazione della Lazio (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.