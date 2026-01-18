Colpo grosso al Dall'Ara e ora sì che si smuove la situazione della Fiorentina, ripreso il Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Serviva un colpo grosso, dopo i pareggi beffa incassati da Lazio e Milan nel recupero, e il colpo è arrivato, proprio al Dall'Ara contro il Bologna di Italiano. Prima vittoria esterna del campionato per la Fiorentina che ha battuto 2-1 i rossoblù con pieno merito, nonostante la sofferenza nel finale.

Le reti di Mandragora e Piccoli (inutile quella di Fabbian) regalano tre punti determinanti alla squadra viola, ora a pari merito con il Lecce, impegnato a San Siro con il Milan.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 43, Napoli 43, Roma 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 22, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 13.