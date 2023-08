Entrate e uscite, il saldo è molto positivo (e senza sacrificare neppure un big). Ma c’è ancora da lavorare

Un primo bilancio, più che altro economico, del mercato fin qui fatto dalla Fiorentina. E' quello fatto da La Nazione stamani che ha messo sulla bilancia giocatori arrivati e usciti in questa sessione di mercato.

E se per i calciatori arrivati sono stati spesi circa 18 milioni di euro, da quelli che hanno lasciato Firenze, il club di Commisso ha incassato circa 34 milioni, quindi con un saldo attivo di 16 milioni. E tutto questo senza aver ‘sacrificato’, almeno fin ora, un big.

Parisi, Arthur, Infantino e anche Sabiri: sono questi i volti nuovi viola. Igor (pagato 17 milioni più tre di bonus dal Brighton), Terzic, Maleh, Zurkowski e Rasmussen sono invece quelli la cui cessione è stata monetizzata. Nel conto dunque non entrano Bianco (andato via in prestito), né Saponara, Venuti e Sirigu che si sono svincolati.