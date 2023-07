Infantino è atterrato a Firenze: "Un sogno essere qui. Batistuta un idolo". VIDEO

È sbarcato in Italia, precisamente all'aeroporto di Peretola di Firenze, Gino Infantino, il nuovo centrocampista della Fiorentina. Il classe 2003 argentino, proveniente dal Rosario Central, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Era un sogno per me venire in Italia e l'ho realizzato arrivando qui” -ha detto Infantino ai giornalisti che lo hanno atteso-.

E ancora: "Sono molto contento e spero di sfruttare l'opportunità. Batistuta è un idolo. Darò tutta per la maglia, è un sogno essere qui". Domani il giovane centrocampista svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina.

Di seguito il video del suo arrivo a Firenze raccolto da Fiorentinanews.com: