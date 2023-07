Il giorno di Infantino. E ora toccherà a Italiano inserirlo (con prudenza)

Quello di oggi è il giorno dell'arrivo a Firenze di Gino Infantino (2003): una trattativa questa chiusa dalla Fiorentina per 4 milioni.

Nelle scorse ora, il presidente del Rosario Central ha “ufficializzato” il tutto a parole prevedendo un futuro importante per il baby talento.

Ora toccherà a Italiano inserirlo (con prudenza) in squadra. Un giocatore che dovrebbe essere ancora acerbo per certi livelli e per certi campionati, ma che ha il potenziale per crescere e diventare una realtà anche da queste parti.