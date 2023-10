Italiano: "Bello il fatto che andiamo in gol con tanti giocatori. Domani rivediamo Biraghi e Bonaventura, Mina invece..."

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato per i canali ufficiali della società viola il prossimo impegno contro la Lazio:

“Un bel dato che tanti dei nostri vanno in gol, questa è la nostra mentalità: tutti possono essere decisivi. Fa piacere che riusciamo ad avere sempre giocatori che si applicano e c'è spirito di squadra”.

E su domani: “Calendario fitto ormai un'abitudine, l'Europa ti dà tanto e dobbiamo convivere con le preparazioni in pochi giorni. Sono difficoltà che esistono ma anche la Lazio è stata coinvolta in Champions in settimana”.

Infine sui rientri: “Tornano Biraghi e Bonaventura, anche Mina che ha svolto tre allenamenti con il gruppo: verrà con noi per assaporare il clima partita. Anche se non dovesse giocare, è uno che ci serve".