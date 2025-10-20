Caressa e il rigore di 'occhiata': "Il Var è intervenuto perchè Parisi guarda l'avversario"

Il noto giornalista sportivo Fabio Caressa ha dato la sua peculiare letture dell'episodio che ha portato al rigore per il Milan durante la trasmissione, da lui condotta, Sky calcio club.

L'occhiata di Parisi

“Più che rigore o non rigore dobbiamo capire se il Var potesse intervenire in questa situazione. Parisi guarda Gimenez, poi gli tocca il viso e lo trascina giù. L'occhiata di Parisi potrebbe spiegare l'intervento del Var, perché certifica la volontarietà dell'intervento".

La decisione sul campo

Caressa ha poi continuato la sua disamina: "Sarebbe interessante sapere cosa si sono detti fra Var e arbitro perché se l'arbitro non avesse visto l'intervento, l'intervento del Var è giusto, altrimenti doveva rimanere la decisione presa sul campo".