La Fiorentina non rinuncia a Empoli: Si tratta, un incontro chiarificatore in programma

Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori di ristrutturazione al Franchi? Una domanda questa che resta d'attualità e un interrogativo aperto.

La Fiorentina non rinuncia ad Empoli

Mentre l'amministrazione comunale punta sul Padovani, dove verranno spesi alcuni milioni per l'ampliamento di una tribuna già esistente e per la costruzione di una nuova, il club viola non rinuncia all'ipotesi di poter giocare al Castellani di Empoli.

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, non ha fino ad ora aperto alla possibilità di far giocare i viola in casa degli azzurri, ma secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sono tuttavia prove di dialogo in corso fra la dirigenza del club gigliato e l’amministrazione comunale di Empoli per capire bene la situazione.

L'incontro chiarificatore

Non solo, un incontro è possibile nei primi giorni di dicembre e dopo questo colloquio, sarà veramente chiaro se la strada è completamente chiusa o se ci sono margini per un cambio di idea o strategia.