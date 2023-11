Le tre trasformazioni del Padovani per raggiungere i 15 mila posti e far giocare la Fiorentina a Firenze

Il Comune di Firenze ha dato il via a una procedura di ‘dialogo competitivo’: è questo il primo passo per dare il via all’ampliamento dello stadio Padovani che, durante i lavori di rifacimento del Franchi, dovrebbe ospitare le partite interne della Fiorentina.

I tre passi per la trasformazione

Un processo di cambiamento in tre passi, atto a portare l'impianto che, attualmente, ospita il rugby, ad avere 15 mila posti a disposizione.

Il primo passo è dotarlo di una tribuna coperta permanente da 4mila posti. Il secondo la costruzione di una tribuna scoperta con una struttura prefabbricata che possa ospitare fino a 3mila posti. Infine, l'installazione di una maxi tribuna provvisoria da 8mila posti, che permetta di raggiungere la capienza minima per ospitare le gare di Serie A e Coppa Italia.

L'ultimo passo a carico della Fiorentina ma ancora…

I costi di quest'ultima ‘trasformazione’ ammontano a 4 milioni e 400mila euro, che dovrebbe sborsare il club viola per garantirsi così la possibilità di continuare a giocare a Firenze. Dovrebbe perché, allo stato attuale delle cose, una vera e propria apertura della società ad aprire i cordoni della borsa, ancora non c'è stata.