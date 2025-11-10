Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è intervenuto dal Gran Galà del calcio di Arezzo per commentare la posizione in classifica ma anche quella della Fiorentina, attualmente ultima in Serie A.

“La Fiorentina non farà la corsa con noi per la salvezza”

Corrado si è espresso così sulla squadra viola: “Secondo me la Fiorentina non può essere una nostra concorrente per la salvezza, ma vederla lì ci fa un effetto strano pensando alla sua forza. Noi dietro di noi vediamo tre squadre, la Fiorentina la troveremo più in alto e non farà la corsa con noi; noi pensiamo ad altre sei o sette squadre, dobbiamo lottare con loro”.

“Con i viola abbiamo giocato una delle migliori partite”

E sempre sulla stessa tematica ha aggiunto: "Ai tifosi può fare anche piacere che noi siamo sopra alla Fiorentina ora, ma io ragiono da presidente. Per me la soddisfazione non è quella di stare davanti alla Fiorentina ma di essere salvi in questo momento. Poi dico che contro di loro abbiamo giocato una delle migliori partite, in termini pratici forse avremmo meritato i tre punti, come li avremmo meritati anche a Milano. Abbiamo un credito con la fortuna che dovremo riscuotere".