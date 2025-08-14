La Nazione: Attaccante, ecco la pista russa
Due pagine sulla Fiorentina troviamo stamani nell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 4
Sull'ultimo arrivato di casa viola: “Sohm, personalità vincente Tiro, corsa e grinta teutonica ”Sono un mediano box to box Firenze la grande occasione". Sottotitolo: “Simon, temperamente da duro: ”Voglio vincere e fare gol".
Pagina 5
C'è il mercato: “Le trattative da definire Attaccante, la pista russa ”Il club viola vuole Daku". E l'Olympiakos punta Marì". Sottotitolo: “L'allenatore del Kazan svela l'interesse per l'albanese. Pablo potrebbe partire”. Di spalla infine, sguardo agli avversari di stasera: “Giovani, veloci, vincenti Tutt'altro che sparring Gli universitari corrono”.
💬 Commenti (1)