La boiata di Terzic, la zampata di Jovic: va in scena il festival degli ex viola

Brutte notizie per la Serbia in Nations League, anche perché contro l'Olanda è arrivata un'altra sconfitta interna (1-2) dopo quella subita alla prima giornata contro la Grecia.

Nella formazione dell'ex Jugoslavia si sono messi in evidenza, per motivi diversi e in senso opposto due ex giocatori della Fiorentina: Aleksa Terzic e Luka Jovic.

Rigore provocato e gol

Il primo ha provocato in maniera molto ingenua il calcio di rigore che ha aperto le marcature, trasformato da Meerdink. Il secondo invece, con una zampata ravvicinata ha portato le due squadre momentaneamente sull'1-1 pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, in apertura di ripresa.

Gol decisivo

Per la cronaca il gol decisivo, quello che ha dato il successo agli Orange lo ha messo a segno ancora Meerdink.