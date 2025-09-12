Nella conferenza pre Napoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato di Nicolussi Caviglia: “Si è inserito subito molto bene, è un ragazzo con voglia di fare e molto disponibile. L'ho visto anche in discreta forma nonostante avesse lavorato poco in estate, è sicuramente un calciatore da vertice nel centrocampo a tre. Ha tecnica, dinamismo, velocità di pensiero: lo reputo un buon acquisto”.

Tornando sul Napoli: “Hanno tante soluzioni, la fascia destra è particolarmente mobile con tanti giocatori che si muovono continuamente sulla catena. Sarà molto importante per noi comunicare bene nella fase di non possesso, e fare una fase difensiva molto attenta e compatta”.

Su Comuzzo: “Ha vissuto giorni complicati durante il mercato con tutte le offerte che gli sono arrivate, ma adesso sta bene ed è concentrato. E' un ragazzo giovane che deve crescere, ma lo vedo sempre più attento e determinato ed è una certezza della nostra squadra”.

Sul reparto offensivo: “Abbiamo cinque giocatori offensivi, i tre attaccanti più Gudmundsson e Fazzini. Quest'ultimo è capace di giocare anche mezz'ala e domani è un'opzione, stiamo provando situazioni per mettere di volta in volta in difficoltà gli avversari. A Torino ho fatto scelte più che altro fisiche, credevo fosse la partita giusta anche per avere due punte vicine. Il fatto che Kean abbia giocato bene con Retegui è solo la dimostrazione, per quanto mi riguarda, che ogni giocatore può giocare bene insieme a un altro se trova la giusta connessione”.