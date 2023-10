Al Genoa non basta uno spettacolare Gudmundsson, l'Udinese strappa il pari allo scadere grazie a un autogol. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la gara al Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Genoa. Una partita molto combattuta e intensa, terminata in pareggio per 2-2. Non basta ai rossoblù uno splendido Gudmundsson, che mette a segno una doppietta con un gol al 14' e uno al 41'.

Tra il primo e il secondo gol dell'islandese, per i padroni di casa aveva pareggiato Lucca, prima di pareggiare nuovamente i conti allo scadere con lo sfortunato autogol di Matturro al 91'. Nel finale da segnalare il rosso diretto sventolato a Lovric.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 18, Inter 18, Napoli 14, Juventus 13, Atalanta 12, Lecce 11, Fiorentina 11, Bologna 10, Sassuolo 9, Frosinone 9, Torino 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.