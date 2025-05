Operazione salva-stagione. Fiorentina, serve un'impresa per non ridimensionarsi ulteriormente

La squadra della Fiorentina è arrabbiata, delusa, distrutta dall'eliminazione in semifinale. La dirigenza della Fiorentina, intanto, deve rimboccarsi le maniche e provare a salvare la stagione insieme al gruppo. Tutti immaginavano che la stagione avrebbe potuto prendere questa piega, ma nessuno accoglieva la concretizzazione del pensiero: quota 59 punti, nono posto, necessità di vincerle tutte. Il rischio di non giocare l'Europa è altissimo.

“Direzione sbagliata”? Non dipende più solo dalla Fiorentina

A questo punto diventa una mezza impresa anche il ritorno in Conference, dato che con ogni probabilità servirà il sesto posto. “La stagione può andare in una direzione sbagliata”, Pradè docet. Però ormai non dipende più soltanto dalla Fiorentina, anche facendo nove punti in tre partite c'è un lungo elenco di squadre davanti a lei. C'è in gioco la stagione e non si può deragliare, ma neanche essere artefici del proprio destino. Lo riporta il Corriere dello Sport.