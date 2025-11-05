I convocati della Fiorentina: per il suo esordio in prima squadra Galloppa deve fare a meno di Gudmundsson e altri tre calciatori
Diramata in questi minuti la lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Conference League sul campo del Monza. Assenti come da programma Gosens, infortunato, e Gudmundsson, impegnato in patria per le vicende giudiziarie che conosciamo. Out anche Sabiri, ancora ai box dopo il problema riscontrato contro il Bologna, oltre ovviamente al lungodegente Lamptey.
Questo l'elenco completo dei calciatori a disposizione di Daniele Galloppa: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndoru, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti.
