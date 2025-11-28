Enzo Baldini: "I calciatori sono degli stro**i e in queste situazioni ci sguazzano. Il tifo ha distrutto l'organigramma societario"
Durante il post partita di Radio Bruno il giornalista Enzo Baldini ha commentato senza mezzi giri di parola la difficilissima situazione della Fiorentina. Non solo i calciatori, nel mirino di Baldini è finita anche la tifoseria colpevole, a suo modo di vedere, di aver distrutto l'assetto societario che dava ordine ed equilibrio alla “azienda” Fiorentina.
I calciatori
“Questi giocatori sono degli stronzi e in queste situazioni ci sguazzano e si divertono" ha detto Baldini commentato l'inguardabile prestazione contro l'AEK, ipotizzando addirittura una sorta di volontarietà nelle prestazioni negative che la squadra di Vanoli sta mettendo in campo.
I tifosi
Il giornalista però ha poi continuato sparando a zero anche contro il tifo: ”La tifoseria organizzata ha contribuito a distruggere l'organigramma societario" ha detto Baldini inglobando anche i tifosi nei problemi di questa squadra.