Italiano: "La nostra Conference riparte con una squadra da Europa League, ma non possiamo sbagliare. Non dobbiamo sottovalutare il Maccabi"

Intervistato anche da Sky Sport, il tecnico Italiano è tornato a parlare del match di domani tra la sua Fiorentina e la formazione israeliana del Maccabi Haifa:

"Ripartiamo contro un avversario che scende dall'Europa League, che nel girone aveva messo in difficoltà squadre di valore. Sarà tosta ma abbiamo provato a studiare l'avversario. L'anno scorso questa coppa ci ha dato delle soddisfazioni, ci riproveremo".

E ancora: “Dovremo tenere tutti sulle spine, perché abbiamo tanti impegni. Saranno due mesi di fuoco, mi auguro di riuscire, come l'anno scorso, a esplodere in questo periodo. Non dobbiamo sottovalutare il Maccabi, non possiamo sbagliare".