Lucarelli: "Il Napoli dia fiducia a Lucca come la Fiorentina ha fatto con Kean. Non si possono subito avere aspettative alte"

Cristiano Lucarelli, storico attaccante del Livorno, ha parlato a Radio Napoli Centrale della sfida dei partenopei contro la Fiorentina, in programma per sabato sera. In particolare, ha messo l'accento sulla crescita di Lucca, paragonandolo in questo suo percorso… a Kean.

Il paragone

“Lucca secondo me è un attaccante forte, ma non possiamo avere aspettative alte immediatamente, a questo ragazzo va dato il giusto tempo. Il momento della sua esplosione arriverà, esattamente come è successo a Kean”.

Sulla Nazionale

A proposito di Kean, Lucarelli ha commentato anche il suo impatto sulla Nazionale: “Credo che Gattuso, non avendo esterni nè trequartisti che segnano, abbia fatto la scelta giusta in attacco. La coppia fisica Kean-Retegui ha funzionato alla grande”.