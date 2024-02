Belotti saluta la Roma: "Grazie per avermi accolto e supportato. Non lo dimenticherò mai"

Per adesso è un prestito secco ma l'impressione è che il futuro di Andrea Belotti, che sia alla Fiorentina o altrove, sarà lontano da Roma. Sanno di addio infatti le parole che l'attaccante ha scritto su Instagram per salutare i tifosi e il club giallorosso: “Grazie Roma. Grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande”.