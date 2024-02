Sorrentino si esprime su Belotti

Stefano Sorrentino, ex calciatore di Serie A, ha parlato brevemente a TV Play del colpo Belotti per la Fiorentina:

“A Firenze può esprimersi meglio che a Roma”

“Belotti arriva da annate in cui ha giocato poco e non ha fatto vedere il suo valore, adesso è in un club di livello dove può esprimersi meglio. A Roma non si sentiva stimolato, gli serviva un cambiamento; arriva in una Fiorentina ben strutturata con un Italiano che può rilanciarlo. E' un grande trasferimento".