Torino in chiusura per Comuzzo: le modalità e le tempistiche dell'affare

La Fiorentina è pronta a salutare un proprio difensore, almeno per un anno. Gli arrivi di Viery e di Dragusin hanno definito le gerarchie per la prossima stagione agli ordini di Grosso, così un giovane centrale sta per lasciare Firenze per trovare più spazio.

Comuzzo al Torino, ci siamo

Ormai è tutto pronto per il trasferimento di Pietro Comuzzo al Torino. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è arrivato l'accordo di massima con la Fiorentina. I dettagli burocratici sono in via di definizione e i granata puntano a chiudere il prima possibile.

I dettagli dell'operazione

L'operazione è sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per 20 milioni complessivi (1 di prestito oneroso, 19 di diritto); sarebbe prevista anche una percentuale per la Fiorentina sulla futura rivendita. Il Torino vuole fissare le visite mediche di Comuzzo già nella giornata di domani per vederlo in campo da mercoledì agli ordini di Abate.