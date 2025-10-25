Partita pazza al Maradona: Conte perde De Bruyne, ma guadagna la vetta della classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non delude le aspettative il big match dell'ottava giornata di Serie A: al Maradona il Napoli si impone sull'Inter per 3-1 e stacca i nerazzurri in campionato.

La cronaca della gara

Partita molto vivace sin dalle prime battute: meglio i nerazzurri in avvio, con Lautaro che impegna Milinkovic-Savic in due riprese. Il vantaggio, però, arriva al 31simo: rigore per il Napoli dopo un contatto molto al limite, De Bruyne calcia e segna l'1-0 ma, clamorosamente, si fa male nel colpire il pallone ed è costretto al cambio immediato. Il gol partenopeo è in realtà solo un apostrofo in un primo tempo a tinte nerazzurre: al 40simo è infatti Bastoni a colpire la traversa su angolo, mentre nel recupero è prima Lautaro, e poi Dumfries, a sfiorare il pareggio. Al rientro dagli spogliatoio cambia lo spartito: al 53simo gran lancio di Spinazzola a pescare McTominay, che lascia rimbalzare e incrocia una gran botta al volo per il 2-0. Nemmeno 5 minuti dopo c'è un altro colpo di scena: Buongiorno allarga troppo il braccio e ‘para’ in area di rigore, dal dischetto va Calhanoglu che spiazza Milinkovic-Savic e accorcia le distanze. Niente da fare però: al 66simo bella sponda di Neres, ma ancora più bella la progressione di Anguissa che culmina con un bel sinistro incrociato per il 3-1.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 10, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina, Genoa 3.