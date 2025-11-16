La Roma femminile esce vincitrice dal derby e allunga in vetta. Fiorentina che ora si mangia le mani

Si è appena concluso il derby di Roma femminile, che ha visto il trionfo delle giallorosse sulla Lazio per 2-0. Partita che anche la Fiorentina di Pinones-Arce ha guardato con interesse per motivi di classifica.

La cronaca della partita

Le giallorosse si sono imposte sulle cugine biancocelesti grazie alla rete di Di Guglielmo, che nel primo tempo ha aperto le danze con un bel sinistro al volo. Nel finale la Roma raddoppia con Rieke, ma il gol viene annullato per fallo in attacco della stessa. Vittoria che arriva comunque, anche se di misura, ma pesantissima per le gerarchie del campionato.

La classifica

Infatti, con questi tre punti, la Roma ha potuto allungare in cima alla classifica raggiungendo quota 15. Segue il Como a 12, vincente contro il Milan ieri, e la Fiorentina terza a 11: subito dopo il Napoli, che ha battuto l'Inter e ha raggiunto 10 punti, tallonando le viola.