Lady Solomon non sta più nella pelle: "Qualche mese fa eravamo a Firenze in Luna di Miele e ora ci vivremo! Mi godrò il cibo"

Chi accompagna e segue pedissequamente il nuovo acquisto viola Manor Solomon è la moglie Dana Voshina che ha preso molto bene la nuova destinazione del marito, dato che a Firenze i due c'erano appena stati in viaggio di nozze, come raccontato via Instagram dalla stessa ragazza.

“E pensare che qualche mese fa eravamo qui per qualche giorno in Luna di Miele. E ora ci trasferiamo a viverci! Non c'è pazzia più grande di questa ma sono grata per tutto.

La cosa certa è che mi godrò il cibo" (seguita da un'emoji di un classico piatto di pasta ndr). A livello familiare un approccio sicuramente molto favorevole per il neo acquisto della Fiorentina.