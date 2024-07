La Nazione: Colpani, tre ragioni per il sì

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina e sul nuovo arrivato: "Chiamiamolo 'Hurri...Kean".

Pagina 2

Si apre con: "La voglia matta di Moise Ieri le visite, oggi la firma Kean si vede già in campo "Qui grande motivazione". Sottotitolo: "Le parole dell’attaccante: "Ho scelto la Fiorentina perchè è ambiziosa come me".

Pagina 3

Sul mercato: “Operazione futuro, lavori in corso Mossa Colpani, tre ragioni per il sì Gudmundsson: il Genoa spara alto E i viola alzano l’offerta per Vranckx”. Sottotitolo: “Il giocatore del Monza primo obiettivo: costa 20 milioni ma si può fare in prestito oneroso. La chiave? Palladino”. In breve: "Ikone in Qatar? Che frenata Nzola, il Cagliari si nasconde".