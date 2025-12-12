Ma Milan-Como si giocherà davvero in Australia? I possibili scenari... in attesa della FIFA

A ottobre era una notizia ufficiale: a febbraio 2026, Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. Per la prima volta, dunque, è in programma una partita di Serie A fuori dai confini nazionali, per giunta in un altro continente. Adesso la Lega starebbe completando l'iter formale di autorizzazione.

Milan-Como a Perth: tutto vero?

Il presidente Ezio Simonelli sta raccogliendo i pareri favorevoli necessari per procedere. Ne manca soltanto uno, il settimo, quello della FIFA. La deadline è fissata per il 17 dicembre, quando ci sarà un incontro con Infantino a Doha. Ma al tempo stesso il “sì” da parte della confederazione asiatica prevede alcune condizioni, anche molto stringenti, come ad esempio il non considerare Milan-Como una partita di campionato.

Dipende anche e soprattutto dal parere della FIFA

Ci sono dei possibili scenari, tutti dipendenti dalla risposta della FIFA. Con pareri favorevoli, la Lega Serie A potrebbe procedere anche contro le imposizioni senza incorrere in sanzioni. Con un “no”, invece, rischierebbe seriamente a livello legale. E poi c'è il terzo scenario, una non risposta della FIFA, che può temporeggiare finché non sarà troppo tardi (come già successo con la Liga). Simonelli, con l'incontro con Infantino, starebbe evitando proprio tutto ciò. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.