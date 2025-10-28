VIDEO - Amrabat perde le staffe contro l'Atletico Madrid e fa volare la bandierina del calcio d'angolo

Il Real Betis è stato sconfitto 2-0 in casa dall'Atletico Madrid nell'ultimo turno di campionato, con i Colchoneros che si sono imposti grazie alle reti di Giuliano Simeone e Baena. L'ex centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat si è reso protagonista di una veemente reazione che gli è costata l'ammonizione nel recupero del secondo tempo, ma il marocchino ha rischiato anche il rosso.

L'accaduto

Amrabat ha inveito contro il guardialinee e poi contro l'arbitro Martinez, ed ha rimosso anche la bandierina del calcio d'angolo, protestando per un pallone chiamato fuori che il calciatore ex viola pensava fosse ancora in campo. Il classe ‘96 ex Verona se l’è cavata solo con un cartellino giallo.

Il video dell'episodio